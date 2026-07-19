L'Équipe du Sénégal convoite Patrick Vieira : un accord de principe amorce les négociations

Patrick Vieira est pressenti pour succéder à Pape Thiaw à la tête de la sélection sénégalaise. D'après les informations rapportées par Match360 via le journaliste Pape Ousmane Kassé, l'ancien international tricolore est en discussions avancées avec la Fédération sénégalaise de football (FSF) et a exprimé son vif intérêt pour le poste.



Le technicien de cinquante ans, natif de Dakar, bénéficierait de la confiance de l'instance dirigeante. Après l'aval des hautes autorités, les deux parties pourraient entamer la rédaction du contrat et la composition du futur encadrement technique. Si l'opération se concrétise, le Sénégal s'attacherait les services d'un nouveau technicien expatrié.



Cependant, Patrick Vieira sort d'une période délicate sur les bancs européens. Actuellement libre, son dernier passage au Genoa s'est soldé par un limogeage en novembre 2025, après des résultats mitigés.

Auparavant, il avait quitté Strasbourg en juillet 2024 à l'amiable, à la suite de divergences avec la direction, après avoir également été démis de ses fonctions à Crystal Palace en mars 2023.