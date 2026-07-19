Le Pacte de Freetown : L'engagement historique du Président Bassirou Diomaye Faye pour le renouveau de la CEDEAO

Célébrant son demi-siècle d’existence, la Communauté Économique des États de l’Afrique de l'Ouest (CEDEAO) se trouve à un tournant décisif de son histoire.

Face à un espace sous-régional durement éprouvé par des défis sécuritaires, des fractures sociopolitiques et une conjoncture internationale complexe, Bassirou Diomaye Faye, Président de la République, a délivré un message empreint de lucidité et d'espérance.



Pour le Chef de l'État, le temps des constats est révolu ; l'urgence impose désormais l’action. Il exhorte à l’avènement d'une CEDEAO rénovée, pleinement en mesure de garantir à ses peuples, et plus particulièrement à sa jeunesse, les idéaux de paix, de sécurité et de prospérité chers aux pères fondateurs.

Sa vision est sans équivoque : la Déclaration d’engagement relative au Pacte pour l’avenir de l’intégration régionale ne saurait se réduire à une simple profession de foi. Elle revêt un caractère contraignant et impérieux.

Porté par son héritage et sa vocation panafricaine, le Sénégal entend se positionner comme l’un des artisans les plus résolus de ce renouveau