Le double homicide d'Aziz Dabala et de Waly : les verdicts de l'ADN sont révélés, fixant le destin de Nabou Léye et de Tarba Mbaye

De nouveaux développements, d'une portée capitale, viennent d'infléchir le cours de l'instruction ouverte à la suite du double assassinat d'El Hadji Abdoul Aziz Ba, célèbre sous le pseudonyme d'Aziz Dabala, et de son compagnon Boubacar Gano, dit Waly.

Selon nos confrères de se seneweb, les conclusions des expertises génétiques réalisées sur la scène du crime opèrent un revirement majeur : elles disculpent provisoirement l'ensemble des mis en examen — parmi lesquels figurent la danseuse Marème Léye, alias Nabou Léye, et le chanteur Tarba Mbaye.

Seul le principal suspect, Mamadou Lamine Diaw, dit Modou Lo, demeure accablé par un faisceau de preuves concordantes réunies par la Division des investigations criminelles (DIC).





Genèse d'une ténébreuse affaire



Il convient de rappeler que les corps sans vie des deux artistes avaient été découverts le 19 août 2024, au sein de leur appartement de Pikine Technopole, gisant dans une mise en scène macabre. Six individus furent alors incarcérés sous les chefs d'inculpation d'association de malfaiteurs, d'assassinat avec actes de barbarie, de vol et de recel. Si Mamadou Lamine Diaw passa promptement aux aveux lors de son interpellation dans la ville sainte de Touba, il choisit ultérieurement de rétracter sa parole. Il accusa alors Tarba Mbaye et Nabou Léye d'être les véritables instigateurs et coauteurs du double meurtre.



Devant la gravité de ces allégations, le magistrat instructeur du premier cabinet du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye délivra, le 18 décembre 2025, une délégation judiciaire aux fins d'interpeller et de placer en garde à vue le chanteur Tarba Mbaye. Lors de son audition sur le fond, Diaw avait en effet soutenu que le crime procédait d'une machination orchestrée par Nabou Léye et Tarba Mbaye. Selon ses dires, ces derniers l'auraient recruté afin d'intimider Aziz Dabala, lequel détenait des images compromettantes de leur supposée liaison. Dans cette seconde version des faits, l'accusé prétendait que la danseuse avait elle-même poignardé Aziz Dabala, tandis que Tarba Mbaye aurait asséné les coups de couteau mortels à Waly Gano.



Confronté à ces accusations, Tarba Mbaye opposa un démenti catégorique, jurant n'avoir jamais entretenu de relations, qu'elles fussent physiques ou téléphoniques, avec le suspect.

Les réquisitions de police technique auprès de l'opérateur de téléphonie mobile vinrent promptement corroborer ses dénégations. Les relevés de localisation démontrèrent que le chanteur ne s'était jamais trouvé à proximité de la scène de crime aux dates critiques. Au vu de ces éléments probants, le doyen des juges ordonna sa remise en liberté immédiate.

Parallèlement, une nouvelle piste fut explorée concernant un numéro de téléphone en contact permanent avec celui de Boubacar Gano. Les investigations révélèrent qu'il appartenait à une voisine du dessus. Entendue, celle-ci dissipa tout soupçon, expliquant qu'elle entretenait d'excellents rapports de voisinage avec le défunt, à qui elle prêtait régulièrement du matériel d'éclairage pour le tournage de ses séquences vidéo.







L'arbitrage impartial de la science



Afin de clore l'instruction sur le fondement de certitudes absolues, le Centre international de recherche et de formation en génomique appliquée et de surveillance sanitaire (CIGASS) fut commis pour procéder à de nouveaux prélèvements d'indices biologiques sur les lieux du crime. Sous l'experte supervision de la DIC et de la Division de la police technique et scientifique (DPTS), les scientifiques parvinrent à isoler quatre profils génétiques distincts. Des analyses comparatives furent ensuite réalisées à partir de prélèvements salivaires effectués sur l'entourage des victimes et les différents suspects.



Les résultats s'avèrent édifiants. Deux des profils appartiennent logiquement aux défunts. Le troisième correspond sans équivoque à Mamadou Lamine Diaw. Enfin, une quatrième empreinte génétique, demeurée non identifiée, fut prélevée sur un débris de verre à proximité du corps d'Aziz Dabala, dans le salon. Eu égard à sa localisation sur les fragments d'une table basse fracassée, les experts émettent l'hypothèse qu'elle pourrait provenir d'un tiers intervenu sur les lieux postérieurement à la découverte du drame. En revanche, dans la pureté tragique des constatations de la salle de bain, le sang de Mamadou Lamine Diaw a été retrouvé mêlé à celui de Boubacar Gano.





Les conclusions de la justice



À l'exception notable de l'empreinte de Mamadou Lamine Diaw, aucun profil génétique appartenant aux autres prévenus n'a été décelé dans l'appartement. Pour les enquêteurs, les accusations portées par le suspect lors de son audition devant le juge ne constituent qu'une grossière manœuvre de diversion destinée à éluder sa propre responsabilité pénale.



Au terme de cette minutieuse enquête scientifique, la Division des investigations criminelles conclut que les preuves biologiques corroborent point par point les aveux initiaux de l'accusé. La dispersion de son propre sang dans les différentes pièces de l'appartement, combinée à une profonde blessure au bras gauche contractée lors de la lutte farouche qui coûta la vie aux deux victimes, scelle définitivement son implication exclusive.



Mamadou Lamine Diaw se trouve désormais seul face à la rigueur des charges réunies par cette unité d'élite de la Police nationale, alors placée sous l'autorité de l'Inspecteur Général Mame Seydou Ndour. L'enquête policière est close ; il appartient désormais au magistrat instructeur de sceller le destin judiciaire de l'accusé.





