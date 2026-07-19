Les horizons du jour : regards de l'ANACIM sur les météores à venir

En ce dimanche, le ciel de la façade maritime se drapant d’une étoffe nuageuse, de fines ondées éparses viendront caresser les contrées de Dakar, Thiès et Diourbel. Au déclin du jour et à la tombée de la nuit, le courroux du ciel s'intensifiera ; de violents orages et des averses soutenues sont à redouter en Casamance, particulièrement à Ziguinchor.



Les cités de Kolda, Kédougou, Kaolack, Fatick, et, dans une moindre mesure, Tambacounda, Bakel et Kaffrine, ne seront pas épargnées par ces caprices météorologiques, bien que le risque y demeure plus modéré.



Sous la voûte nocturne, tandis que le lundi poindra, une procession pluvieuse viendra visiter les terres du Nord-Est avant d'atteindre, aux lueurs du matin, la région de Saint-Louis.



Le long du littoral, la lourdeur d’un manteau vaporeux étouffera l'air, offrant un ressenti moite. Cette torpeur sera exacerbée dans les régions du Centre et de l'Est, où l'étreinte de la chaleur se fera plus intense, culminant parfois à 40°C.



Néanmoins, l'ANACIM se veut rassurante pour les voyageurs : la visibilité restera excellente sur l'ensemble des routes du pays, balayé par des vents timides à modérés.