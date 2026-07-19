Macky Sall en campagne diplomatique : cap sur Moscou pour briguer le Secrétariat général de l'ONU

L'ancien président sénégalais poursuit sa tournée diplomatique visant à consolider les soutiens pour sa candidature à la tête des Nations unies.

Suite à son retour à Dakar où une foule de militants de l'APR est venue l'acclamer, il s'est ensuite rendu en Gambie pour s'entretenir avec le président Adama Barrow.

Après une escale au Maroc, pays de sa résidence actuelle, Macky Sall s'envole pour Moscou où il doit être reçu lundi par Vladimir Poutine. L'appui de la Russie, membre permanent doté d'un droit de veto au Conseil de sécurité, représente un levier stratégique décisif pour ses ambitions onusiennes.



Affaire à suivre...