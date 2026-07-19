"Nous sommes Pastef et personne ne peut nous battre dans une élection dans ce pays " dixit Waly Diouf Bodiang

"Le rouleau compresseur est activé. À présent on ne s’arrêtera plus.

Que chacun prenne sa place dans les activités d’animation, de massification et de communication .

Nous sommes Pastef et personne ne peut nous battre dans une élection dans ce pays .

Tey c’est la banlieue qui est le centre de gravité politique" post le désormais ex DG du Port de Dakar, Waly Diouf Bodiang.





La sortie de ce dernier illustre les tensions croissantes au sein de la mouvance présidentielle, marquées par le récent limogeage du directeur. Ses propos traduisent la volonté des partisans d'Ousmane Sonko de maintenir un rapport de force direct avec le chef de l'État, en prévision des prochaines échéances électorales.



La publication de l'ancien Directeur Général du Port autonome de Dakar fait suite à son éviction lors du récent Conseil des Ministres. Loin d'être un simple recadrage administratif, ce limogeage s'inscrit dans la recomposition profonde des équilibres au sommet de l'État.



À travers cette déclaration, Waly Diouf Bodiang, réputé proche du leader de Pastef Ousmane Sonko, affiche une posture de défi.

Le ton employé révèle une volonté de remobiliser la base militante, particulièrement dans la banlieue dakaroise, érigée en fief stratégique.



Cette joute verbale marque le début d'une longue séquence de positionnements politiques qui rythmeront la vie institutionnelle sénégalaise jusqu'à l'élection présidentielle décisive de 2029.



Le paysage politique est en pleine mutation, cristallisé par la volonté du Président Bassirou Diomaye Faye de créer sa propre formation politique. Cette initiative présidentielle, visant à élargir sa base en vue des élections législatives et locales annoncées pour 2027, redessine les contours de la coalition au pouvoir.



Ces hostilités déclarées préfigurent des joutes électorales âpres où chaque camp cherchera à s'assurer la suprématie sur l'échiquier national.