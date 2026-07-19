Opération de contrôle à Dakar : près de cinq cents ressortissants étrangers interpellés, trente-six déférés pour séjour irrégulier

Sous la direction de l’Inspecteur général Mame Seydou Ndour, Directeur général de la Police nationale, les forces de sécurité ont déployé une opération de contrôle d'envergure, destinée à garantir la sûreté des personnes et la protection de leurs biens au sein de la capitale et de sa périphérie.



Du 30 juin au 8 juillet 2026, les effectifs de la Direction de la Police des Étrangers et des Titres de Voyage (DPETV), investis de la mission de vérifier la régularité administrative des ressortissants étrangers au Sénégal, ont ainsi quadrillé l'ensemble des quartiers de Dakar et de sa banlieue.



Au cours de cette opération, 490 ressortissants étrangers de diverses nationalités ont été soumis à un contrôle. Parmi eux, trente-six individus en séjour irrégulier ont été déférés au parquet par la Division de la Police des Étrangers.



Cette initiative témoigne de la volonté manifeste de la Police nationale de maintenir une vigilance opérationnelle constante et de veiller au strict respect de la réglementation relative au séjour des étrangers sur le territoire sénégalais.