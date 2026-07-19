Un nouveau sacre académique pour Cheikh Ahmed Tidiane Ba : L’envergure d'un grand commis de l'État tournée vers l'avenir

"Le parchemin est désormais acquis, marquant le couronnement d’un parcours académique d'excellence. Cet accomplissement appelle de profonds remerciements à l'Institut Africain de Management (IAM), ainsi qu’à Monsieur le Ministre Moustapha Mamba Guirassy. L’expression de ma haute gratitude va également à mes maîtres, avec une pensée singulière pour mes frères Khadim Bamba et Cheikhou Omar Sy, sans oublier mes dynamiques camarades de promotion. Que le personnel administratif, notamment Awa et Lamine, trouve ici l'expression de ma vive reconnaissance. Désormais, le regard est résolument tourné vers de nouveaux horizons stratégiques : l’Intelligence Artificielle" post Cheikh Ba.



Ce jalon académique fait un écho retentissant à la réussite éclatante de Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Ba, qui vient d’obtenir de haute lutte son MBA en Finances.

Une distinction amplement méritée pour cette figure emblématique dont l'expertise dans la haute direction des affaires publiques n'est plus à démontrer.

Son passage remarquable à la tête de la névralgique Direction Générale des Impôts et Domaines (DGID), puis sa gouvernance rigoureuse à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), illustrent la trajectoire d'un cadre émérite que les Médinois surnomment affectueusement " Messi".



Doté d'une remarquable acuité intellectuelle et fort d'un parcours digne d'éloges, ce haut fonctionnaire conserve toute sa pertinence et sa légitimité au sein de l’appareil d’État sénégalais. Déjà, plusieurs sources généralement bien informées bruissent de rumeurs quant à son imminent retour aux affaires, bien qu’il ait récemment fondé son propre cabinet de consultance dans le secteur privé.



Un tel retour apparaît comme une évidence tant l'homme a toujours su conjuguer pragmatisme, clairvoyance et ancrage populaire. Sa forte représentativité politique dans la Médina, son fief natal, constitue un atout indéniable.

En somme, le profil de Cheikh Ahmed Tidiane Ba représente une valeur ajoutée certaine pour le régime du Président Bassirou Diomaye Faye.

Homme de consensus, pondéré et habité par le sens de la mesure, il s'est toujours tenu à l'écart des futilités mondaines et des postures vaniteuses qui séduisent trop souvent les nouveaux promus. Sa trajectoire reste celle d'un serviteur de l'État, prêt pour les défis de demain.